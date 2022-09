Prins Harry terug in Londen na overlijden Elizabeth

Britse media hebben Harry op vliegveld Heathrow in Londen gezien. Een aantal uren eerder was hij weggegaan uit het Schotse Balmoral, waar Elizabeth sinds juli verbleef.

De prins was samen met zijn vrouw Meghan in Duitsland en later in Londen voor werk. In Londen zouden ze samen verscheidene liefdadigheidsinstellingen bezoeken. Harry onderbrak zijn werk echter om naar zijn oma te gaan, die vanaf donderdag onder medisch toezicht werd gehouden. Meghan reisde niet mee. Toen Harry aankwam op Balmoral Castle was zijn oma al overleden.