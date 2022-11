Premium Het beste van De Telegraaf

Dochter Bill Gates zwanger: hoe verwend wordt eerste kleinkind miljardair?

Het leven van Bill Gates kwam na zijn scheiding van Melinda vorig jaar in hevig vaarwater. Er kwam één en ander naar buiten over zijn vroegere leven, zijn vriendschap met Epstein en een vermeende affaire met een werkneemster. Maar nu lijkt het leven van de op drie na rijkste man ter wereld weer in rustiger vaarwater te komen en kan hij binnenkort een andere rijkdom tegemoet zien: die van het opaschap! Zal zijn kleinkind straks ook baden in weelde?