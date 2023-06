Suzan last van ’brain freeze’ tijdens optreden in Jinek: ’Ik schaamde me’

„Ik had even géén idee wat ik hier kwam doen, welke tekst ik moest gaan zingen en of ik nou Suzan of Freek was. Ik lachte het weg, maar in m’n hoofd was ik in volledige paniek”, schrijft Suzan bij een fragment van het optreden. „Toen ik thuis kwam, dacht ik: ’ik hoop maar dat niemand het gezien heeft’ omdat ik me schaamde. Stom eigenlijk dat we met z’n allen het gevoel hebben dat alles perfect moet gaan.”

De zangeres besloot haar bed uit te stappen en het fragment samen met Freek „met kromme tenen” terug te kijken. Achteraf konden de twee er wel een beetje om lachen. „Ik vind soms dingen nogal spannend, en daardoor gaat het soms niet zoals ik het wil, en dat is eigenlijk helemaal prima”, schrijft Suzan. „Deze is voor iedereen die net zoals ik met een rood hoofd een volle ruimte in loopt en ook zó graag eens de onzichtbaarheids-cape van Harry Potter zou willen hebben.”