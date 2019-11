Luchtvaartmaatschappij wil dat Will.i.am racisme-klacht intrekt

De zanger zat zaterdag op een vlucht van Brisbane naar Sydney toen hij vanwege zijn geluidswerende koptelefoon niet kon horen dat hij zijn laptop moest wegstoppen. De stewardess werd volgens Will.i.am boos en zorgde ervoor dat de piloot naar het vliegveld belde om een politie-escorte te verzoeken klaar te staan. Hij werd opgewacht door de politie, maar niet meegenomen.

Volgens de zanger was er sprake van racisme en hij deelde in zijn boosheid ook de naam van de stewardess in kwestie op Twitter. Qantas wil dat Will.i.am de tweets verwijdert en zegt daarnaast de medewerker bij te staan indien de Amerikaanse zanger stappen gaat ondernemen. De zanger heeft zijn berichten vooralsnog niet verwijderd.