Dionne Stax doet laatste 8 Uur Journaal

In het programma zelf refereerde Stax niet aan haar laatste optreden. Het is niet duidelijk of zij nog wel andere journaals gaat doen. Stax verruilt de NOS voor de AVROTROS. Zij gaat daar aan de slag bij de radio en wordt het gezicht van verschillende tv-programma’s

Saïda Maggé volgt Stax op als presentatrice van het NOS Journaal. Ze gaat in november aan de slag met haar nieuwe baan.