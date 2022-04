Michael Caine keert terug op Twitter met ’mysterieuze’ tweets

Het laatste bericht daarvoor plaatste Caine half januari. Dit betrof een foto van een golfkarretje. Fans speculeren er sinds de twee nieuwe berichten op los wat de Britse ster, bekend van films als The Dark Knight, Miss Congeniality en Kingsman: The Secret Service, met zijn mededelingen bedoeld kan hebben.

Er wordt gespeculeerd of Caine mogelijk een statement maakt tegen de aankoop van Twitter door Elon Musk, nieuws dat maandagavond bekend werd gemaakt. Maar een bewijs voor deze these is er niet. De laatste grote bioscoophit van Caine was de sf-film Tenet die in 2020 volle zalen trok.