Monic Hendrickx en Maarten Heijmans in internationale serie

TV

Hit van Bolland & Bolland speelt rol in seizoen 5 The Crown

De hit You’re in the Army Now van de broers Rob & Ferdi Bolland speelt een rol in het vijfde seizoen van de Netflix-hitserie The Crown. Het lied is in de uitvoering van de Britse rockband Status Quo te horen als prins Andrew in een scene meezingt met het lied.