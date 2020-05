Onthult Gaby per ongeluk dat ze een man gevonden heeft?

De vrijgezelle actrice vertelt openhartig aan Radio 3fm over haar vier weken durende liefdesavontuur in Zuid-Afrika, waar de opnames plaatsvonden. Zo vond ze het heel spannend om zichzelf ’open te stellen’ voor de liefde.

Als Eva Koreman tijdens het vraaggesprek begint over dat het haar opviel dat Gaby durfde te zeggen dat ze wel toe is aan trouwen en een kindje, antwoordt Gaby in haar enthousiasme misschien net een tikkeltje te rap: „Dat is iets wat ik miste of, uh, mis in mijn leven. Ik mag er nog niks over zeggen natuurlijk.”

Wanneer Eva haar erop wijst dat ze ’miste’ zei, vloekt Gaby hardop. „Het is natuurlijk helemaal niet leuk om te verklappen hoe het afloopt”, aldus Gaby.