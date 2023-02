New Kids Steffen Haars en Flip van der Kuil strikken Alicia Silverstone

Krazy House gaat over de religieuze familieman Bernie die in de jaren ’90 een bende Russische werklieden uit zijn huis moet zien te houden die op zoek zijn naar een verborgen fortuin. De Britse acteur Nick Frost, bekend van hits als Shaun of the Dead en Hot Fuzz, speelt de mannelijke hoofdrol. Alicia Silverstone, die doorbrak met haar rollen in de film Clueless en diverse clips van Aerosmith, speelt zijn vrouw. Kevin Connolly, bekend als de neurotische manager Eric Murphy in HBO-hit Entourage, speelt de rol van Jezus.

Steffen & Flip, zoals het duo zichzelf noemt, omschrijft de samenwerking met de drie internationale sterren als een droom die uitkomt. Frost prijst de Nederlandse regisseurs met wie hij voor de eerste maal samenwerkt. „Het is een volslagen bizar project en ik geniet van elke minuut die ik er aan mee mag doen”, aldus de Brit. In de film zijn ook rollen weggelegd voor Nederlandse acteurs als Gaite Jansen, Walt Klink en Chris Peters en de Vlaamse ster Jan Bijvoet.

Het is nog niet bekend wanneer Krazy House in de bioscoop te zien is. Steffen & Flip maakten eerder de hitserie New Kids en de film Bro’s Before Ho’s. De twee New Kids-films uit 2010 en 2011 behoren tot de grootste Nederlandse bioscoopsuccessen van het afgelopen decennium. Het wordt de eerste film in zeven jaar tijd voor het tweetal.