Rob Kemps komt met boek en nieuw muziekprogramma

Het programma speelt zich deels af in een studio en deels in een documentaire-achtige setting, aldus Kemps. „We reizen naar het westen”, voegde de zanger daar nog aan toe. Hoeveel afleveringen het nieuwe programma gaat duren, is nog niet besloten: „Dat ligt eraan hoelang het leuk is.”

De zanger heeft nog een contract bij SBS op dit moment. SBS was vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.

Kemps maakte eerder met Matthijs van Nieuwkerk het programma Chansons!, maar dit kreeg geen nieuw seizoen na de publicatie in de Volkskrant over het wangedrag van de presentator achter de schermen van zijn programma DWDD.

Boek

Ook heeft Kemps een boek geschreven over de Parijse begraafplaats Père-Lachaise. Kemps gebruikte de tijd die hij had ingeruimd om met Matthijs van Nieuwkerk een nieuwe seizoen van Chansons! te draaien om het boek te schrijven. Kemps en Van Nieuwkerk bezochten de begraafplaats, waar veel beroemde personen begraven liggen, al in een eerder seizoen van het programma.

„Ik heb naast het chanson een andere liefhebberij, namelijk het bezoeken van Père-Lachaise”, aldus de Snollebollekes-frontman. „Ik loop daar nu een jaar of vijftien rond en verzamel verhalen. Ik heb nu die anderhalve maand gebruikt om deze op te schrijven en te bundelen in een boek.”

Kemps heeft met een gids wandelingen over de begraafplaats gemaakt. „En ik heb zelf ook van alles opgezocht op internet”, vertelde hij in Opium. Het is niet bekend of Van Nieuwkerk aan het project heeft meegewerkt. Het boek heet Hemel op aarde en komt in november uit.