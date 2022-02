Premium Het beste van De Telegraaf

’De kapperszoon’: barbier heeft geen zin meer in knippen en scheren

— Wat: roman — Wie: Gerbrand Bakker — Uitgever: Cossee

Vaders en zonen: het is een dankbaar thema in de literatuur. Gerbrand Bakker, auteur van onder meer het prachtige Boven is het stil (2006), over een boerenzoon die zijn zieke vader verzorgt, verkent dit onderwerp opnieuw. Over drie generaties kappers gaat De kapperszoon, waarbij veertiger Simon, kleinzoon van Jan, er eigenlijk geen zin meer in heeft. Niet in het knippen en scheren, noch in de liefde. De fut is eruit.