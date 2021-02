Meilandjes in maart weer op tv

In het nieuwe seizoen wordt het inrichten van hun nieuwe huizen en de daaropvolgende verhuizing gevolgd. Niets gaat namelijk zoals gepland bij de familie Meiland. Want er zijn meer problemen: het chateau in Frankrijk staat nog steeds te koop, bulldog Bommel is agressief en Martien krabt zijn ramen met een nummerbord, wat voor onherstelbare schade zorgt.

Toch blijft het nieuwe seizoen in het teken van optimisme staan. Ze gaan op huizenjacht, Martien verdiept zich in een kledinglijn en er is zelfs ruimte voor een nieuwe liefde. Het programma is wekelijks op maandag en donderdag om 20.30 uur te zien. Er zijn ondertussen al zes seizoenen over de familie Meiland gemaakt. In 2019 won Chateau Meiland de Gouden Televizier-Ring.