John Travolta in de wolken met derde vliegbrevet

John Travolta in een Boeing 707. Ⓒ Getty Images

John Travolta heeft er derde vliegbrevet bij. De 68-jarige acteur mag nu ook met een 737 de lucht in. De Hollywoodster heeft inmiddels drie vliegbewijzen in bezit, het brevet voor de vliegende auto in de film Grease niet meegeteld.