Lucas de Wert van dj-duo Lucas & Steve gaat trouwen

„Ze zei ja!”, jubelde de dj op Instagram bij een foto waarop hij met zijn verloofde Evelien in bed zit.

De vonk tussen Lucas en Evelien sprong ruim zeven jaar geleden over. Twee weken geleden deelde de dj een kiekje van hem en Evelien op het strand met de tekst: „Zeven jaar geleden voor het eerst gezoend. Geen twijfels.”

Lucas & Steve traden in augustus nog op tijdens de online-variant van Mysteryland en draaiden op Koningsdag een speciale live-set vanuit het Paleis Soestdijk. Het duo scoorde hits als Summer On You en Up Till Dawn (On The Move).