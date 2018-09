Bedpartner John Stamos onderging abortus

De Amerikaan was ver in de twintig toen de nog onbekende vrouw zwanger raakte. "Het was slecht getimed", zegt John. De vrouw onderging een abortus. "Dat was niet alleen mijn beslissing. Ik denk dat we dat gezamenlijk hebben besloten."

De acteur, die afgelopen zomer werd gearresteerd wegens rijden onder invloed, vertelt ook dat hij al maanden geen druppel alcohol heeft gedronken. "Want ik schaam me er ontzettend voor. Ik had iemand kunnen aanrijden. Het was heel stom van mij en ik heb mezelf ervoor gehaat."

Volgens John hebben de dood van zijn vader en zijn scheiding van Rebecca Romijn in 2005 ertoe geleid dat hij ontspoorde. "Ik verloor mezelf. Ik verloor mijn discipline. Het werd donkerder en donkerder en ik belemmerde mijn eigen emotionele groei."