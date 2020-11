Deze slimmigheden dragen bij aan megasucces ’The masked singer’

Presentator Ruben Nicolai (links) met het panel. Ⓒ William Rutten

Zo’n drie miljoen kijkers zitten vrijdagavond in spanning klaar voor de finale van The masked singer. Eindelijk zullen we weten wie Neptunus, de Panter, de Vos en de Zebra zijn. Achter het succesvolste programma van het moment gaan echter méér geheimen schuil.