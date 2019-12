Nils Verkooijen maakt regiedebuut met film Zondvloed

Zondvloed is een korte film die gaat over de onderwaterzettingen in 1672 ten tijde van de oorlog met Frankrijk. Historici noemen dit jaar het rampjaar, omdat Nederland op dat moment met vrijwel iedereen in Europa ruzie had en de bevolking in Nederland woedend was op de regeerders. Dit kostte onder meer raadspensionaris Johan de Witt het leven; hij werd in Den Haag op straat gelyncht.

Rollen in de film worden vertolkt door Ian Bok, Maas Bronkhuyzen, Catalijn Willemsen en Marcel Faber. Regisseur Verkooijen, als acteur bekend van films als Achtstegroepers huilen niet en Knielen op een bed violen, werkt voor het project samen met zijn compagnon Sjors Mans. Het tweetal maakte eerder samen de speelfilm Dansen op de Vulkaan, die in meer dan 65 bioscopen in Nederland te zien was en verkocht is aan de KRO-NCRV.

Waterlinie

De film wordt gemaakt in opdracht van de Stichting Struinen en Vorsen, die zich inzet voor het Groene Hart en wordt financieel ondersteund door de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Beide provincies willen de film breed uitzetten ter promotie van zichtbare stukken erfgoed van de waterlinie, die een belangrijke rol speelde in de oorlogen in 1672. Het project wordt de komende dagen opgenomen, in onder meer Het Boerenbondsmuseum in Gemert en in de Hoogeboezem van Haastrecht. Hier wordt een groot weiland onder water gezet om de waterlinie op een zo realistisch mogelijke manier in beeld te brengen.

Het project is deels gefinancierd door crowdfunding via de website Voordekunst. De financiering is nog niet helemaal rond. De film moet in het voorjaar in première gaan.