Onderzoek bevestigt wangedrag bij The Voice of Holland

Uit het woensdag gepresenteerde rapport blijkt dat er in de periode van 30 april 2015 tot en met 12 januari 2022 ongepast gedrag door verschillende personen in verschillende vormen heeft plaatsgevonden achter de schermen bij The Voice. Er wordt benadrukt dat in het rapport niet de mogelijke strafbare feiten zijn meegenomen die door het OM worden onderzocht, zoals aanranding en verkrachting.

Volgens het bureau ging het om „verbale opmerkingen, digitale berichten (bijvoorbeeld via WhatsApp) en fysiek contact” door „verschillende individuen.” Een van de medewerkers vertelde Van Doorne dat ze maandenlang berichten en opmerkingen van seksuele aard kreeg van iemand binnen het programma die zij zag als „machtig.”

Daarnaast heeft het bureau geconstateerd dat er in de periode van 30 april 2015 tot en met 12 januari 2022 ’geen ongepast gedrag’ heeft plaatsgevonden met betrekking tot kandidaten van The Voice Kids of The Voice Senior. Het onderzoek vond plaats op verzoek van ITV, producent van de RTL 4-talentenshow.

Ook concludeert Van Doorne dat de producent voor de uitzending van het BnnVara-programma Boos, over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The Voice, in januari 2022 niet op de hoogte was. Er zouden geen meldingen van ’grensoverschrijdend gedrag’ bij ITV zijn binnengekomen.

Wat tevens wordt benoemd in het rapport is dat ’de sfeer rond de productie van The Voice als flirterig, fysiek en ’knuffelig’ werd beschreven. „Sommigen merkten op dat dit niet in het bijzonder voor The Voice gold, maar dat zij dit ook herkenden van andere TV producties”, valt te lezen.

Zedenzaken

Van Doorne werd vorig jaar januari door ITV gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen na de aflevering van Boos. Twee weken geleden konden ITV en Van Doorne nog niet zeggen hoelang het onderzoek nog zou duren en hoe ver ze ermee waren.

Het Openbaar Ministerie (OM) deed na Boos ook onderzoek naar de beschuldigingen. Eerder deze maand maakte het OM bekend dat oud-coach Ali B en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen worden vervolgd voor zedenzaken rond het tv-programma. Het onderzoek tegen ex-coach Marco Borsato rond The Voice wordt geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Wel loopt er tegen hem nog een ander zedenonderzoek dat niet is gerelateerd aan de talentenjacht.

Uslu reageert

Volgens staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media bevestigt het onderzoek het beeld dat er al was: „Er bestond een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag kon plaatsvinden. Slachtoffers voelden zich niet veilig, en wáren ook niet veilig", zegt Uslu. "Dit onderzoek onderstreept het belang van een cultuuromslag in de hele sector", zegt ze ook. "Inmiddels is al een aantal zaken in gang gezet, ook vanuit sector. Namens het kabinet is regeringscommissaris Hamer hiermee hard aan de slag.”