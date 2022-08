’De hand van Mustang Sally’: mooi, maar twee gezinsdrama’s te veel

Wat: roman

Wie: Eva Posthuma de Boer

Uitgever: Ambo Anthos

De roman begint in de zomer van 1978 als de net geen zesjarige Abel tragisch overlijdt. Op het landelijke dijkweggetje waaraan de familie De Ridder woont, komt het ventje onder een vrachtwagen, bestuurd door een buurtgenoot.

Godvruchtig

Vanuit het perspectief van verschillende personages en uitgesmeerd over een periode van zo’n veertig jaar wordt het effect daarvan belicht. Bij vlagen levert dat hartverscheurend proza op. Maar als de schrijfster uitwaaiert naar een godvruchtig gezin met afvallige dochters en naar de buitenproportionele sores van de betrokken vrachtwagenchauffeur, is dat overbodig drama, dat de kern aantast.

In deel een en twee is Posthuma de Boer op haar best. Subtiel verbindt ze de eufore gevoelens van moeder Louise rond de geboorte van Abel met het moment dat hij sterft: ze registreert eenzelfde soort ’pose’, en ervaart na de klap een ’suizende stilte’.

Kunstenaar

Bij vader Rijk gebeurt iets soortgelijks. De kunstenaar, altijd bezig met ’de studie van het proportioneren’, werkt aan een serie werken van handen. Het dode lichaam van zijn zoon, perfect en imperfect tegelijk, zorgt voor een impasse in zijn kunstenaarschap. De balans die het gezin kenmerkte is na de dood van het zoontje ernstig verstoord.

En eigenlijk duurt het veertig jaar voordat er weer iets kan worden gelijmd: tussen de ouders, in hun relatie met hun dochter Janna, en met het kind Kjeld, dat na de dood van zijn broertje werd verwekt. Fraai is het taalgebruik van Posthuma de Boer, effectief zijn de snelle perspectiefwisselingen, zodat verzwegen verdriet via een omweg zichtbaar wordt gemaakt.

Ingetogen

Jammer dat de auteur meende twee extra gezinsdrama’s te moeten toevoegen. Het rouwproces van de De Ridders levert prachtige, ingetogen passages op. De tamelijk zwart-wit gepresenteerde zijlijnen in De hand van Mustang Sally doen dat niet.

✭✭✭✩