Dit is de eindopbrengst van corona-editie Serious Request

De hulporganisatie gaat de opbrengst van de benefietactie gebruiken om voedselboxen uit te delen aan mensen die moeilijk rondkomen tijdens de coronacrisis.

3FM-zendermanager Sharid Alles is ontzettend trots op het behaalde resultaat. „We hebben de afgelopen week met elkaar bewezen dat we samen iets kunnen doen in deze moeilijke tijd. We wilden als 3FM graag ons steentje bijdragen, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en omdat we Nederland een hart onder de riem willen steken”, aldus Alles. „3FM Serious Request verbindt en dat is in deze tijd meer nodig dan ooit. Daarom ben ik ontzettend trots op de mooie initiatieven die ik in de afgelopen week voorbij heb zien komen.”

De bijzondere verhalen achter de plaataanvragen en de acties in het land raakten Alles verschillende keren. „Ik vind het fantastisch dat zelfs in deze bizarre tijd Nederland bereid is anderen te helpen door te doneren of een plaat aan te vragen voor het Rode Kruis.”

Ook het Rode Kruis is blij met het resultaat. „We zijn blij met deze mooie opbrengst. Door deze donaties kunnen wij mensen ondersteunen die het door het coronavirus zwaar hebben”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. „Of dat nu de oudere is die er alleen voor staat of de coronapatiënt die een schoon bed of een maaltijd nodig heeft in een coronahotel. Met onze vrijwilligers staan we voor ze klaar.”