Dochtertje Zweedse kroonprinses breekt been tijdens skivakantie

Kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Oscar en prinses Estelle. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Zweedse prinses Estelle is tijdens een skivakantie in de Alpen in het ziekenhuis beland. De 7-jarige dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel kwam ongelukkig ten val en heeft een van haar benen gebroken, bevestigt het hof aan Zweedse media.