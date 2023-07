Michael Cera worstelde met bekendheid na eerste filmsucces

In gesprek met The Guardian vertelt de inmiddels 35-jarige Canadese acteur dat hij in 2007 klaar was het bijltje er bij neer te gooien toen hij merkte dat het succes van films als Superbad en Juno zijn leven onherroepelijk had veranderd.

Door zijn hoofdrollen in die kaskrakers was hij ineens een bekend gezicht en datt maakte hem paranoïde. "Ik wist niet hoe ik nog normaal over straat kon lopen. Roem zorgde ervoor dat ik niet lekker in mijn vel zat. Veel dingen waren geweldig, ik heb geweldige mensen ontmoet, maar er was ook veel slechte energie die ik niet aankon."

Scott Pilgrim

Cera geeft toe serieus te hebben overwogen te stoppen als acteur. Maar hij was contractueel verplicht mee te werken aan de film Scott Pilgrim vs The World. Tijdens de opnames ontdekte hij dat een leven als acteur toch echt bij hem past.

Wel nam hij zichzelf voor om zich niet blind te staren op succes in zijn carrière. Plezier staat voor hem voorop. Ik wilde een acteur zijn die wel kan genieten van zijn dagelijkse leven en de wereld die ik voor mezelf heb gecreëerd", zegt hij.

Michael Cera is momenteel te zien in de nieuwe Barbie film als Allan, de beste vriend van Ken.