Jane Fonda is voor de vijfde keer opgepakt bij klimaatprotest

Fonda, die tegenwoordig vooral politiek activiste is, begon in oktober wekelijks te protesteren om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Elke week stond de actrice bij het Capitool, maar na haar vierde arrestatie hield ze zich even gedeisd. De Amerikaanse zou namelijk een celstraf riskeren als ze voor een vijfde keer in de boeien zou worden geslagen. Of de vijfde arrestatie gevolgen gaat hebben, is nog niet bekend.

De actrice inspireerde met haar klimaatrally's ook haar beroemde collega's. Zo werden ook sterren als Sally Field, Ted Danson en Diane Lane recent opgepakt.