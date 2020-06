Gillen als Martien of praten als Peter R. de Vries: Ekdom zoekt imitatietalent

Gerard zelf kan er ook wat van met zijn imitatie van zanger Henk Westbroek en hij spoort dan ook iedereen aan om zich op te geven. „We kennen allemaal wel iemand die een bekende Nederlander perfect na kan doen. Superknap en gegarandeerd lachen. Naar die mensen zijn we op zoek tijdens dit imitatoernooi, want we willen de allerbeste vinden. Het wordt één groot feest der herkenning.”

Luisteraars kunnen zich tot 11 juni 10.00 uur opgeven via de website van Radio 10. De volgende dag komt er een longlist online waarbij mensen hun stem kunnen uitbrengen op hun favoriete imitator. De winnaar wordt tijdens de ochtendshow op 15 juni bekendgemaakt. De beste imitator van Nederland gaat er dan vandoor met de Gouden Papegaai.