Bookmakers niet onder de indruk van single Jeangu Macrooy

Voor de lancering van Birth of a New Age had Jeangu nog een winkans van 2 procent, nu is dat gezakt naar 1 procent. Vorig jaar maakte Jeangu ook geen grote indruk bij de wedkantoren. Zijn liedje Grow stond toen eveneens in de middenmoot.

De populairste act is nog altijd de IJslandse inzending Daði Freyr. Hoewel hij zijn single nog niet heeft uitgebracht geven de bookmakers hem nu een winkans van 10 procent. Frankrijk staat op de tweede plaats met 8 procent.

Bekijk ook: Nederland met opgewekt lied naar Songfestival

Inmiddels is bijna de helft van de liedjes van het komende Eurovisie Songfestival bekend. De bookmakers voorspellen niet altijd de goede winnaar. Bij de laatste vijf edities hadden ze het twee keer bij het juiste einde, in 2015 en 2019.