Hans Kazàn ziet terugkeer Prijzenslag wel zitten

Prijzenslag was een Nederlandse versie van de Amerikaanse quiz The Price Is Right, waarin kandidaten prijzen van producten moeten raden. „Ik heb oprecht zelden zo’n leuk programma als Prijzenslag gedaan”, vertelt Kazàn in de podcast. „Als er nu iemand zou komen die zei ’we gaan nog een aantal afleveringen met je draaien’, dan kom ik er direct aan. Zelfs al worden ze nooit uitgezonden.”

De kracht van Prijzenslag was volgens de presentator dat „het programma dicht bij de mensen stond. Iedereen is dagelijks bezig met prijzen. Het was vrolijk en simpel, het was altijd een feest om te maken.” De berichten over misstanden achter de schermen van programma’s die het afgelopen jaar naar buiten kwamen, vindt hij heel vervelend. „Ik heb bij ons achter de schermen nooit dat soort zaken beleefd. Het was altijd leuk. En er werd zeker niet geschreeuwd. Ik weet 100 procent dat dat soort zaken bij ons niet gebeurden.”

Vleeshandel

Het publiek kwam toentertijd met bussen naar de studio, in de hoop mee te mogen doen. „Ik kan me nog een vrouw herinneren die vertelde dat ze in de vleeshandel zat”, vertelt de illusionist en televisiepresentator. „Op de tribune werd heel hard gelachen toen ik daar bloedserieus op inging. Bleek dat een groepje Haagse hoeren had besloten gezellig een dagje naar Prijzenslag te gaan. Ik wist van niets.”

Later keerde het programma nog kort terug, in 2002 met Carlo Boszhard en in 2012 met Eddy Zoëy als presentator. „Maar ik voelde gelijk dat ze niet de band hadden met het programma en die spellen zoals ik dat had”, aldus Kazàn in de podcast.