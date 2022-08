’Supereroi’ toont liefdesleven in puzzelstukjes

Wat: drama

Regie: Paolo Genovese

Met: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano

Grappige, mooie en trieste momenten worden door elkaar gehusseld in dit liefdesdrama. Regisseur Paolo Genevese (Perfetti sconosciutti) begint weliswaar klassiek met een charmante eerste ontmoeting, maar al snel daarna schieten verschillende tijden voorbij. Van ruzies tot romantiek, van dansfeestjes tot filosofische discussies. Elke scène is op zichzelf een klein verhaaltje. Onbeduidende momenten kunnen daarbij plotseling toch belangrijk worden. Zien we het ene moment een lamp kapotvallen, even later snappen we dat het niet zomaar een lamp was.

Versplinterd

Die versplinterde structuur kijkt weg als een grote verzameling puzzelstukjes. Ergens is dat een kunstgreep om een vrij simpel (en een tikje sentimenteel) liefdesverhaal toch prikkelend te houden, maar intussen wil Genevese er ook iets mee vertellen. Het verstrijken van tijd, met de bijbehorende worstelingen, loopt als een rode draad door Supereroi heen. Denk aan de wens om momenten vast te kunnen houden, bijvoorbeeld via een stripverhaal. Wanneer de puzzelstukjes gaandeweg beter op hun plek beginnen te vallen, leveren ze een ontroerend totaalplaatje op.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)