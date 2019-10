William en Catherine denken aan slachtoffers treinramp Pakistan

Het stel voelt zich betrokken bij het land, aangezien ze er net vandaan komen. „We zijn geschokt en diep bedroefd om het nieuws over de tragische brand in de Tezgam-trein te horen. Onze gedachten zijn bij alle mensen en families die door deze hartverscheurende ramp zijn getroffen.”

De brand in de trein ontstond volgens de politie doordat een gasfles ontplofte die door passagiers was meegenomen om aan boord te gebruiken voor een kookstel. De ontploffing en de brand legden drie rijtuigen volledig in de as. Het ongeluk gebeurde bij de stad Rahim Yar Khan in de deelstaat Punjab.

De Cambridges brachten eerder deze maand een vijfdaags bezoek aan Pakistan.