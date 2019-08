Sam Smith en Renée Zellweger nemen duet op

Smith is al langer fan van Judy Garland, zo verklaart hij tegenover People. „Toen ik 17 was heb ik voor school een project over Judy Garland gedaan, en ik verloor mezelf meteen in de magie van Judy en haar geweldige verhaal. Ze is altijd een icoon gebleven in mijn leven. Het was een eer dit met Renée op te nemen en een hoogtepunt in mijn carrière dat ik nu op een bepaalde manier ook een beetje met Judy zing.”

Van het voorjaar werd bekend dat Zellweger voor de film niet alleen in de huid van Garland kruipt, maar ook de soundtrack zingt. Hoewel het de eerste keer is dat de actrice een heel album uitbrengt, was ze wel eerder al te horen op soundtracks. Zo zong ze ook in de films Chicago en Down With Love.

De film Judy vertelt het verhaal van Garland, die in 1969 op 47-jarige leeftijd overleed aan een overdosis. De filmster is vooral bekend door haar rol in The Wizard Of Oz (1939), maar was ook te zien in de eerste remake van A Star Is Born (1954) en Meet Me In St. Louis (1944). De biopic is in november in de Nederlandse bioscopen te zien.