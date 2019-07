Martin Garrix werkt ’met grootste naam ooit’

Om wie het gaat wil Martin nog niet verklappen. „Het is na m’n ongeluk gebeurd dus ik was eigenlijk best wel down, omdat ik shows moest cancellen en ook fucking veel pijn had. Maar toen heb ik dus met hem in de studio gezeten, dat was voor mij hét WTF-moment van het jaar.”

Fans moeten nog wel even wachten tot de bijzondere samenwerking te horen is. Martin verwacht dat de plaat pas over een jaar uitkomt.

Operatie

De Nederlander lag vorige maand in de kreukels na een ongeluk op het podium. Martin moest geopereerd worden aan zijn enkel en staat nog steeds met een speciale kruk achter de draaitafels. Begin deze maand hervatte hij zijn optredens.

Door de jaren heen strikte Martin al behoorlijk wat bekende namen voor samenwerkingen. Dua Lipa, Bebe Rexha, Usher, Macklemore, Khalid en dj’s als David Guetta, Afrojack en Tiësto gingen ’de grootste naam ooit’ al voor.