Iconische Basquiat bij Christie’s

Basquiat schilderde het werk in 1982, toen hij in zijn meest creatieve periode was en op de toppen van zijn kracht. Vaak wordt zijn strijder als een autobiografisch werk gezien, omdat de kunstenaar - zelf van Haïtiaanse en Puerto Ricaanse afkomst - zich als ’gladiator’ zag die het opnam voor de Afro-Amerikaanse bevolking.

New York

Het schilderij werd een jaar later, in 1983, voor het eerst getoond in de Akira Ikeda Gallery in Tokio. Ook was het te zien op tal van tentoonstellingen over Basquiat. In 2019 was het nog een van de hoogtepunten op de drukbezochte retrospectieve expositie van zijn werk in Brant Foundation Art Study Center in New York.

Jean-Michel Basquiat stierf in 1988 aan een overdosis heroïne. De ongekroonde koning van de New Yorkse graffitiscene werd slechts 27 jaar. Maar sindsdien is zijn ster nog sterker rijzende en steeds feller gaan schijnen. Al jaren behoren zijn doeken tot de duurste veilingstukken en tot de beste investeringen volgens de Apex-lijst. Rappers zoals Jay-Z en Kanye West zijn idolaat van zijn werk. In 2017 bracht een doek van zijn hand, een zwarte schedel met een schreeuwende mond, ruim 110 miljoen dollar op. Daarmee werd hij de duurste Amerikaanse kunstenaar van het moment.