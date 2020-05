Taylor Swift brengt nooit eerder vertoond concert uit

De show is afgelopen september in Parijs opgenomen, toen Swift een intiem concert gaf voor fans uit 37 verschillende landen. De winnares van tien Grammy Awards speelde het album Lover. „Nu we allemaal thuiszitten, is er voor Taylor en haar fans tijd om een momentje samen te hebben”, zegt Eric Avram van ABC Entertainment.

Naast het concert zullen er ook nooit eerder vertoonde beelden van achter de schermen te zien zijn.