Margriet van der Linden verlengt contract bij KRO-NCRV

Sinds het voorjaar van 2018 maakt Margriet in de vooravond de dagelijkse talkshow M. Vrijdagavond presenteert ze de laatste aflevering van het seizoen. Tevens was Margriet te zien met haar series How to be gay en How to be a man op NPO 2 over de grenzen van identiteit en traditionele rolpatronen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een vervolg, How to be a child.

„Margriet is een vakvrouw die in haar gesprekken in de studio en in reportages altijd oprecht nieuwsgierig is naar wat iemand beweegt”, zegt Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV. „Margriet verrast en prikkelt. Haar programma’s bepalen het gesprek bij de koffieautomaat en geven de kijkers nieuwe inzichten als het gaat om diversiteit, identiteit en inclusiviteit. Ik ben er trots op dat ze een van onze gezichten blijft en ik zie uit naar de programma’s die we met haar gaan maken.”

M keert in het najaar weer terug op tv. Het nieuwe seizoen begint op 26 oktober.