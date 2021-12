Kylie Jenner terug op Instagram na Astroworld-tragedie

Kylie deelde een oude foto van haar moeder Kris Jenner. Die had datzelfde kiekje eerder ook al gepost in een bericht waarin ze bekendmaakte een cover te hebben opgenomen van het nummer Jingle Bells met haar oudste dochter Kourtney Kardashian en Kourtneys vriend Travis Barker.

De voormalig realityster was met haar zus Kendall op 5 november aanwezig op Astroworld, waar gedrang ontstond in het publiek waardoor tien mensen door verstikking omkwamen. De slachtoffers waren tussen de 9 en 27 jaar oud. Scott had tijdens zijn optreden niet door wat zich afspeelde in de menigte. Er lopen inmiddels verschillende rechtszaken tegen de rapper en de andere organisatoren van het festival in Houston.