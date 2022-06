Jada Pinkett hoopt op verzoening tussen Will Smith en Chris Rock

De 50-jarige actrice besteedt in de nieuwe aflevering van haar onlineprogramma Red Table Talk aandacht aan de haarziekte. „Doordat mensen weten wat ik zelf heb meegemaakt met mijn gezondheid en na wat er is gebeurd tijdens de Oscars hebben duizenden hun verhalen met me gedeeld”, zegt Pinkett Smith in de woensdag verschenen aflevering. „Ik wil mijn ’alopeciafamilie’ de kans geven om te vertellen over wat het betekent om deze aandoening te hebben en uit te leggen wat alopecia precies is.”

In de aflevering reageert ze ook kort op het Oscar-incident. „Ik heb veel hoop dat deze twee intelligente en capabele mannen de kans krijgen om tot bezinning te komen, het uit te praten en zich te verzoenen”, zegt de actrice. „We hebben ze in deze huidige tijd allebei nodig. We hebben elkaar meer dan ooit nodig.”

Smith, die na de klap zijn lidmaatschap bij The Academy beëindigde en daarna ook nog werd geschorst door de Oscar-organisatie, bood de dag na het incident al zijn excuses aan. „Alle vormen van geweld zijn giftig en destructief. Mijn gedrag bij de Oscars gisteravond was onacceptabel en onvergeeflijk.”