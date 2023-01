Duits topmodel Tatjana Patitz (56) overleden

Patitz was in de jaren tachtig en negentig een bekend supermodel. De Duitse fotograaf Peter Lindbergh had een grote rol in haar doorbraak. Zo maakte hij in 1988 de iconische foto White Shirts: Six Supermodels, Malibu-foto waar naast Patitz ook onder anderen Linda Evangelista en Christy Turlington op staan.

Een kiekje van het topmodel uit 1992. Ⓒ Getty Images

In 1990 poseerde het Duitse model opnieuw voor Lindbergh. Ditmaal samen met Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington en Cindy Crawford voor de Britse Vogue. George Michael zag de foto van de vijf modellen, later omgedoopt tot de ’big five’, en vroeg ze voor zijn videoclip van Freedom ’90.

Haar modellencarrière bleef ze voortzetten, maar wel op een lager pitje. In 2019 liep ze nog over de catwalk tijdens de Fashion Week van Milaan.