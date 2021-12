Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgt deze Maxwell-foto voor doorbraak Frans onderzoek naar seksnetwerk Jean-Luc Brunel?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Bewijsstuk 341: op de foto, in beslag genomen tijdens een huiszoeking in Epsteins huis in 2019, staan Ghislaine Maxwell, die haar blouse losknoopt, wijlen Jeffrey Epstein en modellenscout Jean-Luc Brunel. Ⓒ anp

Een foto vanuit Epsteins privéjet die in de rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell is vertoond, kan zomaar grote gevolgen hebben voor een andere misbruikzaak in Frankrijk: die tegen voormalig modellenscout Jean-Luc Brunel (75). Hij zou honderden meisjes voor Epstein hebben geronseld en wordt zelf ook beschuldigd van verkrachting. De Nederlandse Thysia Huisman is één van zijn vermeende slachtoffers. Brunel en Maxwell zouden volgens de Franse politie mogelijk samen een seksnetwerk runnen.