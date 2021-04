De verborgen wereld van Bruce Springsteen

Premium TV

Marieke Elsinga: ’Ik ben de rebel bij I can see your voice’

Tijdens het vorige seizoen van I can see your voice werd Marieke Elsinga tot haar frustratie uitgelachen door haar familie en haar vriend omdat ze er zo vaak naast zat. ’Luister niet naar Marieke’, waren gevleugelde woorden in het panel. Inmiddels heeft ze haar strategie gewijzigd en hoopt ze op die...