Ingrid snapt er niets van: BZV-Geert zet haar zo aan de kant

Bij een vrolijke foto van hen samen bij de reünie van Boer zoekt Vrouw, waar zij de vrouw bleek die het hart van boer Geert ná het programma had gestolen, schrijft ze nu wrang: „De reünie! Hartstikke gezellig saampjes! Na de bekendmaking en veel shit over ons / mij heen te krijgen.. zegt hij nu: ’Ik wil even niets nu...’ Helaas is het bij een kusje gebleven.. Einde verhaal...”

Haar fans zijn al net zo verbaasd als zij. Het zag er immers zo leuk uit. Dat klopt, reageert Ingrid. „Hij is een gezellige man, maar niet om te binden helaas.”

Boer Geert vertelde bij het bekendmaken van zijn nieuwe liefde Ingrid nog dat zij een van de 500 vrouwen was van wie hij na het programma berichtjes had gekregen. Zij had volgens hem dan eindelijk die mysterieuze ’wow’-factor waar hij zo naarstig naar op zoek was. Maar toen al wilde hij niet teveel over haar kwijt: „Daar wordt ze maar rebels van.”