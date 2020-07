Zangeres Doja Cat positief getest op het coronavirus

Doja Cat, bekend van haar wereldwijde hit Say So, zegt dat ze zich inmiddels beter voelt en dat ze geen idee heeft waar en hoe ze het virus heeft opgelopen. Mogelijk omdat ze eten had besteld via een app.

„Ik heb Covid en ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat is gebeurd. Ik heb wel iets bij Postmates besteld”, aldus de zangeres. Naar eigen zeggen is ze vier dagen goed ziek geweest. „Ik weet niet hoe ik het heb gekregen, maar ik heb het. Het gaat nu goed met me.”

In maart wuifde Doja Cat de ernst van het coronavirus nog weg. Ze weigerde voorzorgsmaatregelen te nemen en meldde haar volgers dat het gewoon een griepje was.