’Harry en Meghan zijn al verhuisd naar Los Angeles’

Harry en Meghan zouden temidden van de coronacrisis van Canada naar Amerika zijn verhuisd Ⓒ ANP

Volgens diverse Amerikaanse media hebben Harry en Meghan besloten hun leven in Canada achter zich te laten om verder te gaan in Los Angeles. Het stel zou, samen met hun zoontje Archie, per privé-vliegtuig naar ’the city of angels’ zijn gevlogen, waar ze hun intrek zouden hebben genomen in een villa nabij Beverly Hills.