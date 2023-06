Waarom Armin van Buuren nooit zal meedoen aan het Songfestival

„Nee dat pad is afgesneden”, vertelt hij. „Ik heb een tijdje geleden inderdaad een inzending gedaan en toen ben ik op zo’n bizarre manier behandeld eigenlijk... ben niet eens teruggebeld.”

„We hoorden niet eens of we het waren geworden ja of nee”, vertelt hij. „Uiteindelijk waren wij het niet, oké. Maar wij moesten dan iemand bellen om erachter te komen dat wij het niet waren geworden. Dat is heel raar, terwijl zij volgens mij heel graag wilden dat ik het deed.” De artiest denkt „niet helemaal” dat dit zijn wereld is, besluit hij.

Van Buuren zou ooit gepolst zijn om mee te doen. Daarom had hij samen met Jaap Reesema in 2021 een nummer ingestuurd. De selectiecommissie koos dat jaar voor S10.