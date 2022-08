Nieuwe voetbaltalkshow heet Veronica Offside

De show is vanaf maandag 15 augustus iedere maandag- en vrijdagavond te zien van 20.30 uur tot 21.30 uur. Het programma is semi-live, omdat Genee aansluitend Veronica Inside presenteert. Eerder werd al bekend dat Andy van der Meijde, Wesley Sneijder en Wim Kieft vaste tafelgasten zijn.

In gesprek met verslaggever Jordi Versteegden onthulde Wilfred Genee afgelopen week dat hij een nieuwe talkshow gaat maken:

Het programma voelt als een gezellige voetbalkantine, met amateurclubs in tenue in het publiek en een biertje op tafel. De sfeer is luchtig en er is ruimte voor een grap - net als in de voetbalkleedkamer”, zo meldt Shownieuws. „Maar als het om voetbal gaat, is de toon natuurlijk bloedserieus.”