Boekrecensie ’Dorus de doffer’ Origineel romandebuut van Rense Sinkgraven over een duif met charisma

— Wat: roman — Wie: Rense Sinkgraven — Uitgever: Brooklyn — ✭✭✭✭

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Een gelukkige duif is een vrolijke duif. Daar is duivenmelker Wicher hartstochtelijk van overtuigd. Alles doet hij voor zijn beestjes. Hij geeft ze eten, liefde, een fijne plek, een thuis. Het hok is heilig en het stralende middelpunt daarin is Dorus, een zwarte doffer met witte pennen. Eigenlijk helemaal niet zo’n mooi exemplaar, maar een duif met charisma.