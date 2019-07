Yvon Jaspers kondigt startdatum nieuw seizoen BZV aan

„We hebben weer tien nieuwe spannende, grappige, knappe én vrijgezelle boeren”, vertelt ze in een video op de Facebookpagina van het programma. De boeren zullen zich voorstellen op zondag 1 september. Het programma wordt traditiegetrouw uitgezonden op Nederland 1, door KRO-NCRV op zondagavond om 20.20 uur.

Voor wie niet zolang kan wachten, maakte KRO-NCRV al eerder bekend dat ook een sneak preview mogelijk is. Die is slechts één dag daarvoor, op zaterdagmiddag 31 augustus in Pathé Ede. Heb je als kijker wel ook een fotomoment met een Very Important Boer in de pocket.

Ook het eerder omstreden programma Onze Boerderij dat Yvon Jaspers presenteert, zal in het najaar worden uitgezonden. De NPO-coryfee lag onder vuur vanwege haar contract bij het veevoederbedrijf ForFarmers. Jaspers maakt voor deze organisatie betaald promotie voor het boerenleven, iets dat zij ook doet in het programma Onze boerderij. Het Commissariaat voor de Media, die een groot onderzoek deed naar de mogelijke belangenverstrengeling van presentatrice Yvon Jaspers, maakte echter bekend dat Jaspers niets te verwijten valt. Toch trok het onderzoek een zware wissel op de emoties van de presentatrice, liet zij destijds bij Pauw weten.