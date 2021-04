Inbreker Connie Witteman vecht straf aan

Afgelopen februari is L. in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Daarnaast werd hem het betalen van een schadevergoeding van bijna 60.000 euro opgelegd. Zijn advocaat bevestigt aan Shownieuws dat L. het niet eens met onder meer de hoogte van de schadevergoeding en in cassatie gaat.

Hierbij wordt alleen gekeken naar de wijze waarop de rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf.

De advocaat van Connie Witteman, Anis Boumanjal, maakt zich hierover geen al te grote zorgen en laat weten deze stap vooral als ’uitstel van executie’ te zien.

De voormalige zangeres was in juli 2018 slachtoffer van een inbraak in haar appartement. De drie daders, Illias L, Tarik A. en Yassin A. namen onder meer sieraden, horloges en contant geld mee. De waarde hiervan was bij elkaar zo’n 2,8 miljoen euro. Een deel van de spullen is inmiddels teruggevonden.

De drie verdachten werden in februari 2019 veroordeeld voor de juwelenroof, maar gingen in hoger beroep. Illias L. is dus al veroordeeld, maar het hoger beroep van de andere twee mannen loopt nog. Het is onduidelijk wanneer daar uitspraak in wordt gedaan.