Hailey Bieber blikt terug op verloving

„Een jaar geleden zei ik ja op de vraag je beste vriend voor het leven te zijn, en vandaag hou ik meer van je dan ooit”, schreef Hailey op Instagram bij een foto van de twee. „Het leven wordt elke dag iets mooier door jou, mijn hart is voor altijd van jou. Dat we nog veel samen mogen leren en groeien.”

Het huwelijksaanzoek van Justin kwam destijds redelijk onverwacht, omdat hij en Hailey nog niet zo lang aan het daten waren. Wel speelde er een paar jaar eerder ook al iets tussen de twee. Twee maanden na het aanzoek trouwde het stel in een gemeentehuis in New York.