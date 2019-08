Geïrriteerde Gwyneth Paltrow: ’Ik kan f*cking goed koken!’

Gwyneth Paltrow Ⓒ Hollandse Hoogte

Gwyneth Paltrow is helemaal klaar met mensen die beweren dat de actrice niet zelf kookt, maar wel kookboeken schrijft en verkoopt. Tijdens een Instagram Live-chat vroeg een volger of ze daadwerkelijk weleens in de keuken staat, waarop Paltrow behoorlijk pittig reageerde.