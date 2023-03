Zo stuurt Theo Maassen peuter (3) weg tijdens show

Maassen greep in nadat bij een seksueel getinte grap een kinderlach te horen was. „Ik hoop dat ik te maken heb met iemand met enorme groeistoornissen”, zegt de cabaretier grappend. „Ik weet niet wat een babysitter in België kost...?”

Vervolgens vraagt hij het gezelschap de zaal te verlaten. „Ik zal ervoor zorgen dat jullie je geld terugkrijgen. Maar ik ga niet spelen met zo’n klein kindje in de zaal. Het spijt me, dat meen ik echt. (...) Ik hoop dat je over vijftien jaar nog eens langskomt.”

Maassen speelde zijn voorstelling Onbekend Terrein in de Antwerpse Arenbergschouwburg. Het incident vond plaats vlak nadat de voorstelling was begonnen.