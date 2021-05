Martijn Lakemeier: ’Het indrukwekkendst waren de scènes waarin we dorpjes moesten zuiveren'

Johan de Vries (Martijn Lakemeier) wint informatie in bij een ’inlander’ in ’De Oost’. Ⓒ Foto Amazon Prime Video

Jim Taihuttu’s De Oost is pas vanaf komende vrijdag te zien, maar zijn drama over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog is nu al omstreden. Hoofdspeler Martijn Lakemeier noemt de film echter ’groots, meeslepend en leerzaam’ en zegt te hopen op ’collectieve verwerking’.